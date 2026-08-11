Часы за 10 млн рублей украли у россиянки в самом дорогом отеле Турции в Бодруме

Российская туристка Кристина лишилась часов Audemars Piguet стоимостью 10 миллионов рублей во время отдыха в пятизвёздочном отеле The Bodrum Edition в Бодруме. Она сняла номер за €3 тысячи в сутки (около 285 тысяч рублей). Часы пропали два дня назад — девушка сняла их перед душем и оставила в номере, пишет Mash.

По словам Кристины, камеры зафиксировали, как она заходила в номер с аксессуаром на руке, а выходила уже без него. Найти часы пока не удалось. Администрация отеля не извинилась и заявила, что девушка сама их потеряла. Туристка обратилась в полицию, наняла адвоката и связалась с российским консульством.

В июне российские туристы уже жаловались на кражи в пятизвёздочном отеле Corendon Hydros Club 5* в Кемере — вещи пропадали после уборки номеров.

Ранее блогер из России Любовь Попова сообщила, что в пятизвёздочном отеле Nala Maldives by Jawakara на атолле Лавийани в Мальдивской Республике из сейфа её номера пропали 3 тысячи долларов. По её словам, хищение обнаружилось за день до отъезда, поэтому на разбирательства времени практически не оставалось.