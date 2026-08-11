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11 августа, 13:20

«Везде ссаньё!»: Квартирант тихо съехал, оставив хозяйке трусы по углам и бутылки с мочой

Россиянка пожаловалась на квартиранта-«зассанца», оставившего ей бутылки с мочой

Моча в бутылках, оставленная квартирантом. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Моча в бутылках, оставленная квартирантом. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Россиянин оставил хозяйке съёмной квартире целый «мини-бар» из собственной мочи. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, подробно этот случай будет разобрал в новом выпуске «Квартирантов». По словам хозяйки, тихо съехал, написав, что внутри чисто. На деле всё было с точностью наоборот.

«Везде ссаньё! <...> Обоссал все стаканы! <...> Оставил после себя полный кошмар. Когда я зашла, то подумала, что попала в фильм ужасов», — признаётся девушка.

По её словам, везде были бутылки и другие ёмкости с мочой, а по углам — растыканы грязные трусы. Что именно сподвигло мужчину оставить за собой такой беспорядок, неизвестно.

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Матвей Константинов
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