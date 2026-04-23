Пакет с мусором у двери — прямой путь к штрафу: как проучить нерадивых соседей

Некоторые соседи любят оставить пакет с мусором на лестничной клетке, но они даже не подозревают, что рискуют нарваться на крупный штраф. По словам члена комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова, отходы у двери нарушают требования СанПиН, так как считаются пожароопасными. Борьбу с раздражающей привычкой лучше начать с диалога, а если не поможет — обратиться к закону.

«Необходимо составить заявление на соседа, приложив подтверждающие доказательства. В заявлении указать номер квартиры нарушителя, Ф.И.О. собственника квартиры (либо Ф.И.О. квартирантов), частоту появления отходов на лестничной клетке», — поделился собеседник RT. Далее необходимо обратиться в МЧС и Роспотребнадзор. Наказание за оставление мусора серьёзное — нарушение пожарной безопасности грозит соседу штрафом до 15 тысяч рублей.

Ранее Life.ru узнал об ответственности за самовольно установленную на участке баню. По словам депутата Госдумы Светланы Разворотневой, если строение является капитальным, но не поставлено на кадастровый учёт, речь может идти о штрафе до пяти тысяч рублей.