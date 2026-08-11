Узник-русофил Тайчибеков попросил Путина о гражданстве РФ из тюрьмы в Казахстане

Отбывающий срок в Казахстане Ермек Тайчибеков, известный своими пророссийскими взглядами, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище, а затем и гражданство. Письмо удалось передать из колонии через адвоката Галыма Нурпеисова, сообщает «ПолитНавигатор».

В обращении Тайчибеков утверждает, что в исправительном учреждении подвергается физическому и психологическому давлению. Его избивают, отправляют в карцер и ШИЗО, а также принуждают изменить религиозные и политические убеждения.

«После освобождения я также не буду в безопасности на территории Казахстана», — говорится в его письме. Тайчибеков считает Россию единственной страной, где сможет жить, не отказываясь от своих взглядов.

Адвокат также заявил изданию, что администрация тюрьмы препятствовала передаче обращений заключённого за пределы колонии. По его словам, часть документов у защитника забирали, однако после жалоб ему удалось получить и вынести несколько материалов.

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять все возможные меры для предоставления мне политического убежища в России, а в последующем — гражданства РФ», — обратился Тайчибеков к Путину.

Напомним, в 2021 году правозащитника из Казахстана Ермека Тайчибекова, известного пророссийскими взглядами и выступлениями в защиту русского языка, суд Алма-Аты приговорил к семи годам колонии строгого режима. Его признали виновным в «разжигании межнациональной розни». Близкие Тайчибекова и его адвокаты назвали дело сфабрикованным. Мужчина активно выступал против притеснения русских в Казахстане и поддерживал единение стран, за что на него открыли травлю.