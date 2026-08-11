Во Франции запретили рекламные обзвоны без согласия граждан

Во Франции с 11 августа запретили рекламные телефонные звонки без предварительного согласия абонента. Новые правила опубликованы на государственном портале Service Public.

Теперь компания может позвонить человеку с коммерческим предложением только в двух случаях: если он явно согласился на рекламу либо уже заключил с ней договор, которого касается предложение. Доказывать наличие разрешения обязан сам бизнес.

Согласие действует не более года и не может продлеваться автоматически. Гражданин вправе в любой момент отозвать его, в том числе устно, после чего компания должна прекратить звонки.

Даже при наличии разрешения обзванивать клиентов можно только по будням — с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 20:00. Одному человеку запрещено звонить более четырёх раз за 30 дней. Исключение предусмотрено для рекламы подписок на газеты, журналы и другие периодические издания.

За каждый незаконный звонок физическому лицу грозит штраф до 75 тысяч евро, компании — до 375 тысяч евро. Договор, заключённый после нарушения новых правил, признаётся недействительным.

Одновременно во Франции прекратил работу сервис Bloctel, позволявший вносить номер в список отказавшихся от рекламы. Теперь запрет действует по умолчанию, поэтому отдельно отказываться от маркетинговых звонков больше не требуется.

Ранее Life.ru напоминал, что в России реклама по телефону также допускается только с предварительного согласия абонента. При незаконной передаче номера гражданин может пожаловаться в Роскомнадзор и ФАС.