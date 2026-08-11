В АТОР назвали возможные визы приговором для туризма Сербии

Введение Сербией виз по требованиям, сопоставимым с шенгенскими, может практически лишить страну массового туристического потока. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

По его словам, последствия будут зависеть от сложности оформления документов. Если Белград введёт простую национальную визу, серьёзного обвала турпотока эксперт не ожидает. Совсем другой сценарий возможен, если требования приблизят к шенгенским. В таком случае, считает Мурадян, это может стать «приговором» для туротрасли Сербии.

Изменения затронут не только россиян. Визы также потребуются гражданам Турции и Китая — двух крупнейших иностранных туристических рынков страны. В результате, по прогнозу эксперта, направление сохранит часть бизнес-трафика, релокантов и постоянных туристов, готовых заниматься оформлением документов. Однако массовый сегмент может оказаться практически отрезанным.

Ранее министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что правительство страны создало оперативный штаб для подготовки к присоединению к Шенгенской зоне, ориентируясь на конец 2027 года. Инициативу возглавило Министерство внутренних дел, которое сформировало специальную группу для выполнения необходимых условий.