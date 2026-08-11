Министр Старович: Сербия намерена войти в Шенгенскую зону к концу 2027 года

Правительство Сербии создало оперативный штаб для подготовки к присоединению к Шенгенской зоне. Ориентиром назван конец 2027 года, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович в эфире RTS.

Инициативу возглавило Министерство внутренних дел. Ведомство сформировало специальную группу, которая займется выполнением необходимых условий для входа в безвизовое пространство Евросоюза.

Планы по вступлению в Шенген министр увязал с медленным расширением ЕС. Старович подчеркнул, что полноценное членство стран-кандидатов вряд ли состоится до завершения десятилетия из-за внутренних проблем блока. Поэтому присоединение к открытой зоне становится следующим значимым шагом.

Путь к европейским стандартам неизбежно скажется на текущих соглашениях с Москвой. Требования союза обязывают государство-участника полностью синхронизировать визовую политику, что означает отмену действующего безвизового обмена с Россией.

В интервью Старович отметил важность сохранения таких инициатив, как Берлинский процесс и «Открытые Балканы». По его мнению, они помогают интеграции региона, даже несмотря на перспективу вступления некоторых соседей в Евросоюз.

Белград находится в статусе официального кандидата с 2012 года. Заявку страна подала ещё в 2009-м, а переговоры о присоединении к союзу ведутся с 2014 года.

Тенденция на ужесточение въезда для россиян фиксируется и в соседней Черногории. Местный кабмин разрешил гражданам РФ и Белоруссии находиться без виз 30 дней лишь до 31 октября, объяснив это приведением норм к правилам ЕС. Дальнейший регламент Подгорица пока не утвердила, и, как сообщал представитель МИД России, официальных разъяснений о будущем порядке въезда Москва ещё не получала.