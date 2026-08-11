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11 августа, 14:24

Мужчина погиб на месте от удара FPV-дрона по авто под Белгородом 11 августа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мирный житель погиб при ударе FPV-дрона по автомобилю в посёлке Октябрьский Белгородского округа. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте, а машина полностью сгорела. Ещё три автомобиля в посёлке получили различные повреждения после налётов других беспилотников.

В Шебекине при детонации дрона пострадали кровля частного дома и автомобиль. Другой FPV-беспилотник вызвал пожар в автобусе, который ликвидировали спасатели. В Крапивном повреждён забор, в Добром — полуприцеп грузовика, а в Новой Таволжанке после удара сгорел частный дом.

В Борисовке беспилотники повредили автомобиль и коммерческий объект. В селе Беленькое после взрыва FPV-дрона загорелся прицеп грузовой машины, пожар удалось потушить.

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Владимир Озеров
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