Мужчина погиб на месте от удара FPV-дрона по авто под Белгородом 11 августа

Мирный житель погиб при ударе FPV-дрона по автомобилю в посёлке Октябрьский Белгородского округа. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте, а машина полностью сгорела. Ещё три автомобиля в посёлке получили различные повреждения после налётов других беспилотников.

В Шебекине при детонации дрона пострадали кровля частного дома и автомобиль. Другой FPV-беспилотник вызвал пожар в автобусе, который ликвидировали спасатели. В Крапивном повреждён забор, в Добром — полуприцеп грузовика, а в Новой Таволжанке после удара сгорел частный дом.

В Борисовке беспилотники повредили автомобиль и коммерческий объект. В селе Беленькое после взрыва FPV-дрона загорелся прицеп грузовой машины, пожар удалось потушить.

Ранее дрон-камикадзе ударил по продуктовому магазину в Брянской области. В результате находившаяся внутри женщина получила осколочные ранения.