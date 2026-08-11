В миланском аэропорту Линате служебный автомобиль врезался в частный самолёт прямо на взлётной полосе. Из-за этого работа аэропорта была приостановлена примерно на 40 минут, пишет Corriere della Sera.

Служебный автомобиль влетел в частный самолёт в Линате. Видео © SHOT

Служебный автомобиль влетел в частный самолёт в Линате

Инцидент произошёл 10 августа. Самолёт Hawker Beechcraft 400A получил разрешение на вылет и уже двигался к полосе, когда слева от него появился белый Fiat Panda. Машина продолжила движение и врезалась в самолёт, даже не пытаясь затормозить. По предварительным данным, причиной могло стать внезапное недомогание водителя или отвлечение внимания, в том числе на мобильный телефон.

Пострадавших нет. Вылет был сорван, на место прибыли спасатели и полиция. Из-за инцидента два рейса перенаправили в другие аэропорты. Работа Линате возобновилась через полчаса.

Ранее в Шереметьево две девушки, опоздавшие на рейс в Бодрум, попытались догнать самолёт прямо на лётном поле. Пассажирки летели на свадьбу сестры одной из них и приехали в аэропорт сразу в вечерних платьях, чтобы после перелёта отправиться на торжество. По какой-то причине они не успели на посадку и решили выбежать на взлётную полосу. Подробности случившегося уточняются.