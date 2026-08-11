ВС РФ ударили дронами по патрульному катеру у берегов Одессы
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Российские войска ударили беспилотниками по патрульному катеру в акватории Чёрного моря южнее Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, судно использовалось для сопровождения сухогрузов с вооружением для ВСУ, следовавших в украинские порты.
А 9 августа МО РФ заявило о поражении в порту Одессы складов ГСМ и военного имущества, а также перевалочного комплекса. В Белярах и Новых Белярах были поражены резервуары с топливом для ВСУ. Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что одесские порты после ударов ВС РФ фактически выведены из строя и заблокированы. Политик считает, что к осени ситуация станет ещё труднее.
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