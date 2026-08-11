В Южно-Сахалинске открылся Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа»

В Южно-Сахалинске начал работу Всероссийский форум «ОстроVа». На него приехали 350 участников — школьники, студенты и работающая молодёжь от 14 до 35 лет. Вместе они будут разрабатывать инициативы по развитию Дальнего Востока. Для ребят организовали девять направлений, включая искусственный интеллект, медицину, туризм и экологию. Форум проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Президент Владимир Путин поприветствовал участников. В своём обращении он отметил, что форум даёт молодым людям возможность получить новые знания, определиться с профессией, найти стажировку или работу, а также запустить собственные проекты для развития дальневосточных регионов.

Участники займутся исследовательской работой — посетят предприятия региона, например Карбоновый полигон и Сахалинскую ГРЭС. На основе этих выездов они предложат новые критерии для индекса привлекательности регионов, который разработало Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Школьники познакомятся с профессиями через интервью и практические задания, а студенты и работающая молодёжь сосредоточатся на создании решений для развития региона. Форум завершится 15 августа концертом на стадионе «Космос».

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