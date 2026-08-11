Парапланерист не справился с управлением и погиб в Архангельской области

Парапланерист не справился с управлением и погиб в деревне Боброво Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Инцидент произошёл сегодня, 11 августа.

«По предварительным данным, <...> парапланерист не справился с управлением», — говорится в сообщении. Прокуратура проводит проверку.

Место гибели парапланериста в Архангельской области. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Ранее Як-40, выполнявший рейс из Вологды в Москву, был вынужден вернуться из-за технических неполадок. Причиной стали насекомые, попавшие в одну из систем самолёта во время долгой стоянки.