Жительница Кургана забила знакомую битой и части тела выбросила на свалку

В Кургане заключили под стражу 46-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве знакомой. Женщина зверски забила приятельницу битой по голове, последняя скончалась на месте от травм. По версии регионального СК, преступление произошло во время пьяного застолья 16 июля. Всего в конфликте участвовало три женщины.

В Кургане женщина забила знакомую битой и выбросила тело на свалку. Видео © Telegram / СК по Курганской области

«После совершённого убийства свидетельница с помощью знакомых мужчин избавилась от тела потерпевшей, выбросив его части в мусорный контейнер, а телефон последней был сдан в комиссионный магазин», — уточнили в СК.

Родственники 49-летней погибшей подняли тревогу, когда женщина перестала выходить на связь. Они обратились в полицию, после чего начались поиски пропавшей. Подозреваемую установили и задержали 8 августа, после чего она дала признательные показания.

Суд по ходатайству следствия отправил фигурантку под стражу. Сейчас правоохранители продолжают поиски тела и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отдельную правовую оценку дадут действиям людей, которые могли участвовать в сокрытии преступления и хищении имущества погибшей.

Ранее в Москве супруги устроили поножовщину, заранее предупредив экстренные службы. Они позвонили в полицию и сказали, что намереваются поубивать друг друга. На место выехали правоохранители. Мужчина и женщина встретили их с ранами, но живыми.