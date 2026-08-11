В Литве священника судят за 23 года сексуального насилия, в том числе над детьми

Литовского священника обвиняют в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних на протяжении 23 лет. Об этом сообщает BNS со ссылкой на прокуратуру. Потерпевшими признаны 11 человек, которым на момент преступлений было от 12 до 18 лет. Дело передано в Вильнюсский окружной суд, пишет BNS.

Священнослужителю предъявлены обвинения в 34 умышленных преступлениях, включая изнасилование несовершеннолетнего и малолетнего, вовлечение детей в распитие алкоголя, использование их для порнографии и развращение. Большинство преступлений совершены с 2002 по 2025 год в помещениях римско-католической церкви, где проживал священник. Преступления происходили в шести населённых пунктах Литвы. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Мера пресечения — подписка о невыезде и изъятие паспорта. Также ограничено право на недвижимость. В июне в суд передано дело другого священника, обвиняемого в хранении детской порнографии. Оба священника отстранены от должности. По словам прокурора, расследование затянулось из-за латентности преступлений — никто не жаловался.

Ранее в американском штате Оклахома суд вынес пожизненный приговор мужчине, от которого забеременела малолетняя падчерица. Биологическую мать пострадавшей также ожидает суровое наказание за пособничество. Из материалов дела следует, что мать знала о происходящем и поощряла насилие. В итоге 11-летняя девочка оказалась в положении.