Украинский завод «Запорожсталь» полностью прекратил работу после удара ВС РФ

Металлургический комбинат «Запорожсталь» полностью прекратил работу после ночного удара по Запорожью. Об этом сообщила пресс-служба компании «Метинвест».

Повреждения получили энергетическая инфраструктура, а также основные и вспомогательные мощности доменного и коксового производств. Другие площадки «Метинвеста» в регионе продолжают функционировать с пониженной нагрузкой.

Уточняется, что удар по предприятию был нанесён баллистической ракетой. Завод занимался выпуском защитных экранов на тяжёлую бронетехнику и прочей военной продукции.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что целью ночного удара по Запорожью стал именно комбинат «Запорожсталь». В Минобороны РФ заявили, что выпускаемый предприятием листовой прокат использовался для изготовления фортификационных конструкций, элементов брони для техники и пластин для бронежилетов.