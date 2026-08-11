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11 августа, 15:04
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Украинский завод «Запорожсталь» полностью прекратил работу после удара ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vojtech Darvik Maca (не является фото с места события)

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vojtech Darvik Maca (не является фото с места события)

Металлургический комбинат «Запорожсталь» полностью прекратил работу после ночного удара по Запорожью. Об этом сообщила пресс-служба компании «Метинвест».

Повреждения получили энергетическая инфраструктура, а также основные и вспомогательные мощности доменного и коксового производств. Другие площадки «Метинвеста» в регионе продолжают функционировать с пониженной нагрузкой.

Уточняется, что удар по предприятию был нанесён баллистической ракетой. Завод занимался выпуском защитных экранов на тяжёлую бронетехнику и прочей военной продукции.

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Напомним, ранее Life.ru сообщал, что целью ночного удара по Запорожью стал именно комбинат «Запорожсталь». В Минобороны РФ заявили, что выпускаемый предприятием листовой прокат использовался для изготовления фортификационных конструкций, элементов брони для техники и пластин для бронежилетов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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