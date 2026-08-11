«Умереть за мысль»: Мендель раскрыла, как Зеленский обманул украинцев

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в том, что обещаниями о вступлении Украины в НАТО гражданам давали ложные надежды. Свою позицию она изложила в соцсети X.

По мнению Мендель, в 2022–2024 годах у Киева не было реальных перспектив присоединиться к Североатлантическому альянсу. При этом тема будущего членства, как она утверждает, использовалась украинскими властями в качестве аргумента против компромиссов.

«Зеленский использовал идею НАТО, чтобы настаивать на невозможности компромисса», — написала бывшая представительница украинского лидера.

Мендель считает, что фактически украинцам предлагали рисковать жизнью ради перспективы, которая могла реализоваться лишь через 20–30 лет. По её оценке, сейчас Зеленский продолжает возлагать часть ответственности за положение страны на западных партнёров и добиваться новых поставок оружия и финансовой помощи. В качестве дополнительного аргумента она указала на позицию Вашингтона. Президент США Дональд Трамп ранее публично заявлял, что Украина не станет членом НАТО.

Ранее посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО и ещё долго не сможет приблизиться к военному уровню России. Он отметил, что около 12 лет лично занимался освоением стандартов блока, но каждый год слышал лишь обещания о скором членстве.