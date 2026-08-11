Власти Москвы призывают не ставить автомобили под деревьями во время грозы

Московских автомобилистов попросили не оставлять машины рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциями из-за надвигающейся грозы. Предупреждение опубликовал столичный Дептранс.

Непогода может сохраниться до конца дня. Помимо дождя и грозы, в городе прогнозируются порывы ветра скоростью до 15 метров в секунду.

Перед поездкой водителям рекомендуют убедиться в исправности стеклоочистителей, проверить запас омывающей жидкости и состояние покрышек.

На мокрой дороге следует снизить скорость, увеличить интервал до других автомобилей и отказаться от резких перестроений и торможений. Повышенную осторожность необходимо соблюдать на мостах, эстакадах, подъёмах и спусках, а также перед пешеходными переходами.

Если ливень резко ухудшил видимость, безопаснее остановиться в разрешённом месте и продолжить движение после ослабления осадков, подчеркнули в ведомстве.

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