Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью блогеру Амирану Сардарову рассказал об участии в специальной военной операции на Украине и причинах, по которым он был удостоен Ордена Мужества. Он сообщил, что служил старшим наводчиком противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», расположенной в нескольких километрах от передовой. Орудие, по его словам, бьёт на расстояние до семи километров.

«Поэтому задача пушки — уничтожать живую силу и технику противника. Если бы я не уничтожал, то за что бы мне давали? Ничего. Не заслужил бы ничего», — сказал Милонов.

На вопрос о том, сложно ли с этим жить, он ответил отрицательно, назвав это воинским долгом. Парламентарий подчеркнул, что иначе он бы не заслужил награды, и задал встречный вопрос о том, что стало бы с противниками, если бы он их не ликвидировал.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов жёстко раскритиковал решение литовских властей требовать от российских деятелей культуры осуждения СВО для въезда в страну. Он заявил, что таким образом Литва занимается самоуничтожением, поскольку подобные меры лишь отпугивают возможных гостей, а сама страна в глазах путешественников привлекательностью не отличается. Милонов подчеркнул, что республика не играет серьёзной роли на мировой арене, её отсутствие в туристических планах никого не обеднит, и обойтись без неё вполне реально.