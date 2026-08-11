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11 августа, 15:33

В аварии с Lamborghini в Екатеринбурге пострадал боец СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Как минимум один человек пострадал в аварии с Lamborghini в Екатеринбурге. Об этом сообщает Mash.

По словам очевидцев, спорткар наехал на молодых людей, которые сидели возле супермаркета на улице Отрадной. Одного пострадавшего госпитализировали с переломами. Предварительно, это 23-летний участник специальной военной операции, приехавший домой для прохождения лечения.

Информация о состоянии остальных людей, а также обстоятельства и причины аварии уточняются. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

За рулём разбившегося в Екатеринбурге Lamborghini был сын миллиардера Алтушкина
За рулём разбившегося в Екатеринбурге Lamborghini был сын миллиардера Алтушкина

Напомним, Lamborghini Aventador SVJ фиолетового цвета на полной скорости вылетел с проезжей части и протаранил жилой дом на улице Отрадной. В салоне суперкара в момент столкновения находилась компания из нескольких человек.

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Юрий Лысенко
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