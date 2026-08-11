«Фамилию позорить нельзя»: Брат автора фразы «работайте, братья» трижды ранен на СВО

Брат Героя России Магомеда Нурбагандова Рамазан после трёх ранений продолжает выполнять боевые задачи на Добропольском направлении. Об этом рассказал Zvezdanews. Мужчина занимает должность командира отделения 1-й Славянской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр», его позывной — Камень.

По словам Рамазана, после лечения он старается как можно быстрее вернуться к своим сослуживцам и работе на передовой. Третье ранение Рамазан получил около трёх недель назад. Командир разведроты с позывным Садык рассказал, что группа попала под удар FPV-дронов. По его словам, Нурбагандов сбил два беспилотника и помог вывести бойцов обратно, после чего был эвакуирован на лечение.

Ранее он также получал осколочное ранение, когда вытаскивал раненых товарищей. Сам Рамазан говорит, что даже после выписки из больницы долго оставаться без дела не может. Он добавил, что равняется на своего трагически погибшего от рук боевиков брата, ставшего известным благодаря фразе: «Работайте, братья». Рамазан добровольцем отправился в зону СВО, для него мужество — не пустое слово.

«Комбат думал: брат-то брат, а сам сможет или не сможет? Сказал: в бою посмотрим. Но после первой-второй задачи сказал: да. Даже когда на задание захожу, какой бы страх ни был, думаю: задачу надо выполнить, фамилию позорить нельзя», — рассказал военнослужащий.

Магомед Нурбагандов погиб 10 июля 2016 года в Дагестане. Перед убийством боевики потребовали от полицейского призвать коллег оставить службу, однако он произнёс коротко: «Работайте, братья!». Позднее Нурбагандову посмертно присвоили звание Героя России.

Ранее Life.ru писал, что российский военный врач Александр Попков под огнём противника вынес с поля боя двух раненых военнослужащих, которым требовалась срочная помощь. Сержант медицинского взвода находился на линии боевого соприкосновения и оказывал помощь бойцам прямо во время боя.