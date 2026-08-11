«Каждый день как последний»: Секс-символ российского спорта заговорила о завершении карьеры

Российская пловчиха Юлия Ефимова допустила, что нынешний чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже может стать последним в её карьере. При этом окончательного решения 34-летняя спортсменка пока не приняла.

«Может, это последняя «Европа» для меня? Всё может быть. У меня каждый день как последний», — заявила Ефимова «Матч ТВ».

По словам пловчихи, сейчас она настроена получать удовольствие от турнира и набираться эмоций. На чемпионате Европы россиянка уже преодолела предварительный этап на дистанции 100 метров брассом. Она показала результат 1 минута 7,38 секунды и квалифицировалась в полуфинал с 12-м временем.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы, а также трёхкратный призёр Олимпийских игр.

Ещё в июне она говорила, что завершать спортивную карьеру пока не собирается. Ефимова рассказала журналистам, что задумывалась об уходе из спорта, однако отобралась на чемпионат Европы, выполнив квалификационный норматив на дистанции 50 метров брассом на чемпионате России в Казани. Она призналась, что ощущает давление из-за необходимости заканчивать карьеру и хотела бы больше поддержки, но обещала разобраться с этим, если продолжит плавать.