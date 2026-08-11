«Караул!»: Путин шутливо ответил на «ещё одно слово» Ковальчука на заседании Совета

Президент России Владимир Путин шутливо отреагировал на просьбу главы Курчатовского института Михаила Ковальчука сказать «ещё одно слово» после его почти 20-минутного выступления. Заседание Совета по науке и образованию прошло во вторник в Новосибирске.

«Караул!» — в шутку воскликнул Путин. Участники заседания встретили это смехом. Глава Курчатовского института продолжил своё выступление, обосновав необходимость дополнить базу генетических исследований белковой базой.

Ранее в Новосибирске во время общения Владимира Путина с горожанами, когда его кортеж остановился, один из местных жителей громко выкрикнул комплимент в адрес президента. Кадры с этим моментом опубликовал журналист Павел Зарубин. Мужчина в толпе эмоционально произнёс: «Вы лучший!»