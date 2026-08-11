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11 августа, 16:00

«Караул!»: Путин шутливо ответил на «ещё одно слово» Ковальчука на заседании Совета

Путин в шутку воскликнул «караул» на заседании Совета по науке

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин шутливо отреагировал на просьбу главы Курчатовского института Михаила Ковальчука сказать «ещё одно слово» после его почти 20-минутного выступления. Заседание Совета по науке и образованию прошло во вторник в Новосибирске.

«Караул!» — в шутку воскликнул Путин. Участники заседания встретили это смехом. Глава Курчатовского института продолжил своё выступление, обосновав необходимость дополнить базу генетических исследований белковой базой.

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Ранее в Новосибирске во время общения Владимира Путина с горожанами, когда его кортеж остановился, один из местных жителей громко выкрикнул комплимент в адрес президента. Кадры с этим моментом опубликовал журналист Павел Зарубин. Мужчина в толпе эмоционально произнёс: «Вы лучший!»

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Александра Мышляева
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