Суд в Ташкенте приговорил пророссийского блогера Comrade Aziz к 4 годам колонии

В Узбекистане суд признал блогера Азиза Хакимова, известного как Comrade Aziz, виновным в «разжигании вражды» и приговорил к четырём годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в телеграм-канале судов Ташкента. Он осуждён по трём статьям: клевета, оскорбление и подстрекательство к национальной или религиозной ненависти. По статье «пропаганда войны» блогер был оправдан.

Хакимов был задержан в сентябре 2025 года. Поводом стали его высказывания о политике Узбекистана, событиях 100-летней давности и критика реабилитации лидеров басмачей. В частности, экспертиза сочла «пропагандой войны» фото времён ВОВ с подписью «Вперёд, на Киев!». Блогер и его защита называли преследование политически мотивированным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва надеется на справедливое решение в отношении Хакимова, который зарекомендовал себя как сторонник развития отношений между двумя странами.

Ранее прокуратура обжаловала решение Тверского суда Москвы, вынесенное в отношении блогера Александры Митрошиной. Напомним, суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно — именно эту меру сторона обвинения сочла слишком мягкой. Защита также подала свою апелляцию, однако детали жалобы пока не раскрываются.