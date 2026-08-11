Кеша из вотчины Деда Мороза: Москвичи дали имя спасённому от лисы бобру

Бобра из зоосада в вотчине Деда Мороза назвали Иннокентием по итогам народного голосования. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В выборе имени на платформе «Активный гражданин» приняли участие свыше 159 тысяч москвичей. Иннокентия поддержали 54% проголосовавших.

Имя имеет латинское происхождение и переводится как «невинный» или «безобидный». Среди других вариантов были Георгий и Мстислав — древнеславянское имя со значением «славный защитник».

Бобр появился в зоосаде около двух лет назад. Маленького зверька спас зоолог, отбивший его у лисы.

Сотрудники обследовали окрестности в поисках взрослых животных, хаток и других следов бобровой семьи, но никого не обнаружили. Поскольку детёныш не смог бы выжить в природе самостоятельно, его оставили под опекой специалистов. Так Иннокентий поселился в Великом Устюге и вскоре стал одним из любимцев сотрудников и посетителей зоосада.

Накануне стало известно о прибавлении в Московском зоопарке — у капибар Малой и Кузьмы родился ещё один малыш. Роды прошли без вмешательства специалистов, мать сразу начала кормить детёныша и окружила его заботой. Пол пока неизвестен — определить его можно будет только спустя несколько месяцев. Пока малыш питается молоком, но вскоре перейдёт на взрослый рацион из сена, зелени, овощей и фруктов.