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11 августа, 16:26

В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель, двое ранены

Обложка © Life,ru

Обложка © Life,ru

В Белгородской области в результате атак Вооружённых сил Украины погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Козинка Грайворонского округа от детонации беспилотника мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте. В посёлке Дубовое Белгородского округа при детонации дрона на территории коммерческого объекта пострадали двое мужчин, у них диагностированы осколочные ранения.

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Ранее региональный оперативный штаб сообщил о гибели гражданского лица в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородской области. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, машина выгорела полностью. Кроме того, в посёлке повреждения получили ещё три автомобиля — по ним также пришлись удары дронов.

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Александра Мышляева
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