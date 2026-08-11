В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель, двое ранены

В Белгородской области в результате атак Вооружённых сил Украины погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Козинка Грайворонского округа от детонации беспилотника мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте. В посёлке Дубовое Белгородского округа при детонации дрона на территории коммерческого объекта пострадали двое мужчин, у них диагностированы осколочные ранения.

Ранее региональный оперативный штаб сообщил о гибели гражданского лица в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородской области. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, машина выгорела полностью. Кроме того, в посёлке повреждения получили ещё три автомобиля — по ним также пришлись удары дронов.