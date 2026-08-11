Украинец вернулся из плена в Киев и скоропостижно скончался после нескольких визитов от СБУ

Гражданин Украины Олег Котов, вернувшийся на родину в рамках обмена пленными, умер в киевском госпитале. В российских силовых структурах заявили ТАСС, что причиной смерти мужчины могли стать пытки со стороны сотрудников СБУ.

По словам собеседника агентства, официально смерть Котова объяснили обострением онкологического заболевания. При этом источник утверждает, что в больнице мужчину неоднократно посещали сотрудники украинской спецслужбы и выводили его на «беседы».

После этих встреч Котову несколько раз требовалась неотложная медицинская помощь. Представитель силовых структур заявил, что мужчину пытали электрическим током.

Онкологическое заболевание у пациента действительно было, однако непосредственной причиной смерти, по версии источника, стала остановка сердца после применения электричества. Также утверждается, что Котов отказался подписывать контракт с ВСУ. Официальных комментариев СБУ по поводу этих обвинений не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские журналисты обнародовали расследование о порядках в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, созданном при покровительстве экс-главкома Александра Сырского. В их распоряжении оказалась запись, на которой комполка Олег Ширяев отдаёт приказ стрелять по отступающим без разрешения, называя их противником. Позже он оправдывал это тем, что противник якобы переодевается в украинскую форму. Источники в части рассказали также об угрозах расстрелами, о ямах с нечистотами для провинившихся, избиениях пластиковыми трубами до разрывов кожи и так называемом «дереве правды».