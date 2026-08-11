Тайный поклонник подарил Боне кровать ценой с квартиру в Москве

Блогерша Виктория Боня в своём видео на YouTube рассказала, что друг подарил ей дорогую кровать. Она позвонила знакомому и попросила купить спальную систему Dremer от фирмы Haestens. Стоимость изделия — 120 тысяч евро, что примерно 11,4 миллиона рублей по текущему курсу. За эти деньги в столице можно приобрести целую квартиру.

В комплект входят два матраса, наполненные лошадиной шерстью. На кровать даётся пожизненная гарантия. Боня уточнила, что эта модель оказалась самой дешёвой во всём ассортименте бренда.

«Я позвонила своему другу, говорю: «Слушай, я хочу кровать, подари мне, пожалуйста». Подарил. То есть я это не на свои деньги покупала, мне это приятно», — поделилась блогерша.

Ранее телеведущая Виктория Боня решила избавиться от белья из синтетики и пластика. В своём видео она заявила, что хочет убрать из гардероба все вещи, содержащие полиэстер. Блогерша разрезала на камеру даже дорогие бренды, включая Skims и Chanel, объяснив, что синтетика может провоцировать онкологические заболевания.