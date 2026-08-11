За день системы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над регионами РФ

За минувший день российские системы ПВО сбили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков в зоне проведения СВО за минувшие сутки. Уничтожен 931 беспилотник и 12 управляемых авиабомб.