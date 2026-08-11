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Регион
11 августа, 17:18

За день системы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над регионами РФ

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день российские системы ПВО сбили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков в зоне проведения СВО за минувшие сутки. Уничтожен 931 беспилотник и 12 управляемых авиабомб.

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Матвей Константинов
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