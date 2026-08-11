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11 августа, 17:37

«Обернётся против»: Китай предупредил США из-за очередных антироссийских санкций

Посольство КНР предупредило США о последствиях новых антироссийских санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Новые американские санкции против России в конечном счёте могут ударить по самим Соединённым Штатам. Об этом заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан.

Дипломат прокомментировал законопроект, предусматривающий резкое усиление экономических ограничений против России и покупателей российских энергоресурсов.

«Применение двойных стандартов, а также использование методов принуждения и давления в конечном счёте обернётся против тех, кто к ним прибегает», — заявил РИА «Новости» представитель китайского посольства.

Речь идёт об инициативе, которую ранее поддержал Сенат США. Документ предусматривает введение 100-процентных пошлин в отношении пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей. Кроме того, законопроект предполагает пошлины в размере 500% на весь импорт из России в Соединённые Штаты.

Теперь инициативу должна рассмотреть Палата представителей. Согласно исходнику, законодатели вернутся к работе над документом не раньше сентября из-за парламентского перерыва до 31 августа. Если обе палаты Конгресса одобрят проект, его направят на подпись президенту США Дональду Трампу.

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Ранее группа конгрессменов США во главе с республиканцем Майклом Макколом и демократом Стени Хойером внесла в Палату представителей законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, который поддержали также ещё 16 законодателей. Аналогичный документ был одобрен Сенатом ещё 7 августа. Голосование в Палате представителей пройдёт не раньше осени, поскольку конгрессмены находятся на каникулах до конца августа.

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Анастасия Никонорова
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