«Дипломатия говорит языком поэзии»: SHAMAN похвастался особенным подарком от Лаврова

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал о подарке от главы МИД России Сергея Лаврова. Министр лично вручил артисту сборник стихотворений с посвящением.

Исполнитель поделился фотографией подарка и признался, что высоко оценил такой знак внимания со стороны руководителя российского внешнеполитического ведомства.

SHAMAN получил от Лаврова сборник стихов с личным посвящением. Фото © Telegram/SHAMAN

«Тот самый случай, когда дипломатия говорит языком поэзии. Это не просто книга, а по-настоящему ценный подарок: сборник стихов с личным посвящением, который я получил из рук автора — главы МИД РФ Сергея Лаврова», — написал SHAMAN.

Артист также поблагодарил министра за подарок, отметив, что польщён оказанным ему вниманием.

«Сергей Викторович, очень польщён и благодарен за внимание!» — добавил Дронов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал певцу Shaman (Ярославу Дронову) вместо смены имиджа через сжигание кожаных штанов обратиться к творчеству Егора Летова и Виктора Цоя, чтобы открыть для себя что-то подлинно ценное. Милонов также иронично отметил, что его фамилия — не Мизулина, поэтому к штанам Шамана он интереса не проявляет, но если артист хочет достучаться до сердец русских интеллектуалов, ему стоит поработать над репертуаром и сценическим образом.