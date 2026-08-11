«Дипломатия говорит языком поэзии»: SHAMAN похвастался особенным подарком от Лаврова
SHAMAN получил от Лаврова сборник стихов с личным посвящением
Сергей Лавров и Ярослав Дронов. Обложка © Life.ru
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал о подарке от главы МИД России Сергея Лаврова. Министр лично вручил артисту сборник стихотворений с посвящением.
Исполнитель поделился фотографией подарка и признался, что высоко оценил такой знак внимания со стороны руководителя российского внешнеполитического ведомства.
SHAMAN получил от Лаврова сборник стихов с личным посвящением. Фото © Telegram/SHAMAN
«Тот самый случай, когда дипломатия говорит языком поэзии. Это не просто книга, а по-настоящему ценный подарок: сборник стихов с личным посвящением, который я получил из рук автора — главы МИД РФ Сергея Лаврова», — написал SHAMAN.
Артист также поблагодарил министра за подарок, отметив, что польщён оказанным ему вниманием.
«Сергей Викторович, очень польщён и благодарен за внимание!» — добавил Дронов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал певцу Shaman (Ярославу Дронову) вместо смены имиджа через сжигание кожаных штанов обратиться к творчеству Егора Летова и Виктора Цоя, чтобы открыть для себя что-то подлинно ценное. Милонов также иронично отметил, что его фамилия — не Мизулина, поэтому к штанам Шамана он интереса не проявляет, но если артист хочет достучаться до сердец русских интеллектуалов, ему стоит поработать над репертуаром и сценическим образом.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.