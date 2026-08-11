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Регион
11 августа, 17:48

Ущерб по делу о некачественных консервах для МО достигает миллиарда рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Ущерб по уголовному делу о поставке некачественных консервов для нужды Минобороны в отношении бизнесмена Дмитрия Мизгира достигает миллиарда рублей. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Военное ведомство признано потерпевшей стороной.

«Точная сумма <...> будет установлена в ходе следствия. <...> По делу назначены различные экспертизы, в том числе бухгалтерская и товароведческая», — сказал собеседник ТАСС.

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Напомним, Дмитрий Мизгир несколько месяцев скрывался от следствия, пока не был задержал спецслужбами Белоруссии. Его заключили под стражу и этапировали в Россию.

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Матвей Константинов
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