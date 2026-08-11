Ущерб по делу о некачественных консервах для МО достигает миллиарда рублей
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Ущерб по уголовному делу о поставке некачественных консервов для нужды Минобороны в отношении бизнесмена Дмитрия Мизгира достигает миллиарда рублей. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Военное ведомство признано потерпевшей стороной.
«Точная сумма <...> будет установлена в ходе следствия. <...> По делу назначены различные экспертизы, в том числе бухгалтерская и товароведческая», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, Дмитрий Мизгир несколько месяцев скрывался от следствия, пока не был задержал спецслужбами Белоруссии. Его заключили под стражу и этапировали в Россию.
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