В Шенген с безвизом для россиян: Сербия обозначила планы до конца 2027 года

Сербия не рассматривает возможность введения виз для граждан России. Об этом заявил агентству Sputnik министр страны по европейской интеграции Неманья Старович.

По его словам, Белград продолжит выполнять технические требования, необходимые для присоединения к Шенгенской зоне. Сербские власти рассчитывают завершить подготовку до конца 2027 года.

Старович подчеркнул, что участие в Шенгенском соглашении отвечает интересам республики. Сербия хочет быть готова присоединиться к зоне свободного передвижения ещё до вступления в Евросоюз, если такая возможность появится.

При этом министр заверил, что движение по пути европейской интеграции не означает пересмотра правил въезда для россиян. Введение визового режима с РФ, по его словам, сейчас не обсуждается.

Напомним, что сегодня Неманья Старович заявил, что Сербия запустила оперативный штаб для подготовки к вступлению в Шенгенскую зону. Правительство ориентируется на конец 2027 года, а за координацию отвечает МВД, уже сформировавшее спецгруппу для выполнения всех необходимых условий. Одним из таковых является синхронизация визовых правил с ЕС, где не предусмотрен безвиз для россиян.