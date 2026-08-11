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Регион
11 августа, 18:14

Больше 30 моделей и послабления до 2033-го: Минпромторг изменил список разрешённых для такси машин

Минпромторг расширил список автомобилей, разрешённых для работы в такси

Виды Москвы. Обложка © Life.ru

Виды Москвы. Обложка © Life.ru

Минпромторг расширил перечень автомобилей отечественной сборки, которые соответствуют требованиям для работы в такси. В обновлённом списке оказалось более 30 моделей.

В реестр вошли машины Lada, Niva, «Москвич», Evolute, Tenet, а также Omoda, Jetour, Voyah, Haval и других брендов. Представители отрасли положительно оценили увеличение числа доступных вариантов, однако не ожидают быстрого обновления всего таксомоторного парка.

По действующим с марта 2026 года правилам автомобиль для такси должен соответствовать требованиям локализации. В частности, одним из критериев является достижение установленного количества баллов за производство в России.

Особенно чувствительными новые требования оказались для самозанятых таксистов, которые подрабатывают на собственных машинах. Для них предусмотрен переходный механизм: до 2033 года региональные квоты позволяют части водителей продолжать использовать автомобили, не соответствующие требованиям локализации.

Крупные перевозчики начали перестраивать автопарки заранее, тогда как небольшим компаниям и частным водителям сделать это сложнее из-за стоимости новых машин. В Калининградской области представители отрасли ранее предупреждали, что необходимость дорогостоящей замены автомобилей может подтолкнуть часть перевозчиков к работе вне легального рынка.

При этом расширение перечня должно облегчить переход на новые требования: у таксистов и компаний становится больше моделей, из которых можно выбирать подходящий автомобиль.

Минпромторг расширил перечень такси ещё на шесть локализованных моделей
Минпромторг расширил перечень такси ещё на шесть локализованных моделей

Ранее минтранс России утвердил новые правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным транспортом, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Изменения коснутся автобусов, троллейбусов, трамваев, такси и заказных перевозок. Документ предусматривает новые способы оплаты и посадки, включая технологию NFC и Единую биометрическую систему.

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Анастасия Никонорова
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