Больше 30 моделей и послабления до 2033-го: Минпромторг изменил список разрешённых для такси машин

Минпромторг расширил перечень автомобилей отечественной сборки, которые соответствуют требованиям для работы в такси. В обновлённом списке оказалось более 30 моделей.

В реестр вошли машины Lada, Niva, «Москвич», Evolute, Tenet, а также Omoda, Jetour, Voyah, Haval и других брендов. Представители отрасли положительно оценили увеличение числа доступных вариантов, однако не ожидают быстрого обновления всего таксомоторного парка.

По действующим с марта 2026 года правилам автомобиль для такси должен соответствовать требованиям локализации. В частности, одним из критериев является достижение установленного количества баллов за производство в России.

Особенно чувствительными новые требования оказались для самозанятых таксистов, которые подрабатывают на собственных машинах. Для них предусмотрен переходный механизм: до 2033 года региональные квоты позволяют части водителей продолжать использовать автомобили, не соответствующие требованиям локализации.

Крупные перевозчики начали перестраивать автопарки заранее, тогда как небольшим компаниям и частным водителям сделать это сложнее из-за стоимости новых машин. В Калининградской области представители отрасли ранее предупреждали, что необходимость дорогостоящей замены автомобилей может подтолкнуть часть перевозчиков к работе вне легального рынка.

При этом расширение перечня должно облегчить переход на новые требования: у таксистов и компаний становится больше моделей, из которых можно выбирать подходящий автомобиль.

Ранее минтранс России утвердил новые правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным транспортом, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Изменения коснутся автобусов, троллейбусов, трамваев, такси и заказных перевозок. Документ предусматривает новые способы оплаты и посадки, включая технологию NFC и Единую биометрическую систему.