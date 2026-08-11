Развожаев: В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты семь БПЛА

Системы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты семь беспилотников. Об этом в «Максе» сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Сбито семь БПЛА преимущественно над морем, а также в районе Северной стороны и в Гагаринском районе», — написал градоначальник. Огонь по целям ведётя в том числе из стрелкового оружия.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российской ПВО за минувший день. Сбито 42 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем.