Развожаев: В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты семь БПЛА
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich
Системы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты семь беспилотников. Об этом в «Максе» сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Сбито семь БПЛА преимущественно над морем, а также в районе Северной стороны и в Гагаринском районе», — написал градоначальник. Огонь по целям ведётя в том числе из стрелкового оружия.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российской ПВО за минувший день. Сбито 42 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем.
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