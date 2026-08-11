Российских кёрлингистов оставили без международных турниров до конца 2026 года

Всемирная федерация керлинга (World Curling) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Решение принял совет федерации после изучения рекомендаций Международного олимпийского комитета, а также позиций национальных федераций и организаторов турниров.

В World Curling заявили, что возвращение взрослых российских спортсменов якобы может создать «серьёзные проблемы для целостности соревнований». В связи с этим руководство организации сочло изменение действующих ограничений нецелесообразным.

В федерации также объяснили сохранение отстранения необходимостью обеспечить, по её формулировке, безопасные и справедливые условия проведения турниров. Таким образом, российские кёрлингисты не смогут вернуться на соревнования под эгидой World Curling как минимум до конца 2026 года.

Ранее российским юниорам в 24 олимпийских видах спорта разрешили выступать с национальным флагом, гимном и символикой. В перечень вошли фехтование, конный спорт, тяжёлая атлетика, волейбол, бейсбол и софтбол, ски-альпинизм, кёрлинг, дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, а также спортивная и художественная гимнастика.