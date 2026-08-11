Гончаренко* подтвердил, что экс-премьер Свириденко возглавит «Нафтогаз»
Обложка © Пресс-служба Юлии Свириденко
Бывшего премьер-министра Украины Юлию Свириденко решили назначить руководителем НАК «Нафтогаз». Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
По словам парламентария, необходимые голоса в наблюдательном совете компании уже собраны, а все заинтересованные стороны уведомлены о кадровом решении.
Официально «Нафтогаз» пока не объявлял о назначении нового руководителя. Ранее украинские СМИ писали, что Свириденко могут сначала утвердить исполняющей обязанности главы компании, а затем провести необходимые процедуры для её назначения постоянным генеральным директором.
Напомним, ранее Life.ru сообщал о возможном переходе Свириденко в «Нафтогаз». Прежний руководитель компании Сергей Корецкий в июле сменил её на посту премьер-министра Украины. Таким образом, политики фактически обменяются должностями.
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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.