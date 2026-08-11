Более миллиона человек высказали желание проголосовать дистанционно

Для участия в дистанционном электронном голосовании подали уже более миллиона заявок, сообщило Минцифры. Больше всего в нём хотят участвовать жители Московской области — 175 тысяч человек.

Ещё 130 тысяч подали заявки из Ростовской области, 117,8 тысяч — из Алтайского края, 73,4 тысячи — из Свердловской области, 60,7 тысячи — из Чувашии.

Ранее военкор Евгений Поддубный назвал незыблемые постулаты народной программы «Единой России», от которой выдвигается в Госдуму. По его словам, партия должна закрепить в ней защиту суверенитета нашей страны.