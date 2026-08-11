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Регион
11 августа, 18:33

Более миллиона человек высказали желание проголосовать дистанционно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для участия в дистанционном электронном голосовании подали уже более миллиона заявок, сообщило Минцифры. Больше всего в нём хотят участвовать жители Московской области — 175 тысяч человек.

Ещё 130 тысяч подали заявки из Ростовской области, 117,8 тысяч — из Алтайского края, 73,4 тысячи — из Свердловской области, 60,7 тысячи — из Чувашии.

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Матвей Константинов
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