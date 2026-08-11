«Сам не до конца понимаю»: Жена Лёши Свика подала на развод

Жена рэпера Лёши Свика Ксения Ткачёва вновь решила расторгнуть брак с артистом. Заявление о разводе было подано 26 июня.

Ткачёва подтвердила, что документы уже находятся в суде, однако заявление пока оставлено без движения. По её словам, супругам предоставили предусмотренное законом время на примирение.

«Документы на развод поданы, комментарии давать пока не хочу, сделаю, как получу официальный документ», — заявила Super Ткачёва.

Сам Свик, судя по его реакции, о происходящем осведомлён не был. Рэпер признался журналистам, что пока не до конца понимает, о каком разводе идёт речь, и предложил ориентироваться на официальную информацию.

«Я думаю, нет никаких комментариев. Всю информацию можно увидеть и узнать в официальных источниках. Я, честно говоря, сам пока что не до конца понимаю, о чём идёт речь», — рассказал Super Свик.

Свик и Ткачёва поженились в 2022 году, вскоре у пары родилась дочь Эмилия. Однако уже в том же году супруга объявляла о намерении развестись после информации об измене мужа. В дальнейшем супруги несколько раз расходились и мирились.

В 2025 году стало известно ещё об одном ребёнке артиста: суд признал Свика отцом дочери модели Екатерины Лукьяновой, появившейся на свет в 2020-м — ещё до его брака с Ткачёвой. В последнее время отношения Свика и Ксении, судя по их соцсетям, вновь выглядели благополучными.