Суд Москвы изъял у осуждённого мошенника 24 украшения сарматской эпохи

Двадцать четыре археологических артефакта, найденных у осуждённого за мошенничество Алексея Афанасьева, перешли в собственность России. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета.

Изъятые предметы коллекции. Видео © Telegram / Следком

В коллекцию входили древние украшения и предметы быта. Эксперты признали часть находок подлинными произведениями ювелирного искусства раннего железного века и первых столетий нашей эры.

Артефакты происходят из ареала сарматских и меотских древностей южнорусских степей, Крыма и Кавказа. Теперь их передали на хранение в музей.

По данным следствия, Афанасьев входил в доверие к обеспеченным людям, выдавая себя за высокопоставленного чиновника и сотрудника спецслужб. Для убедительности он использовал специальную атрибутику и предметы с ведомственной символикой.

Одному из потерпевших мужчина предлагал «выгодные инвестиции» и обещал должность советника в золотодобывающей компании. Таким способом он получил более 50 млн рублей. У второго Афанасьев выманил ещё 20 млн под предлогом покупки культурных ценностей.

При обыске у фигуранта также нашли свыше 11 млн рублей наличными. Кунцевский суд Москвы признал его виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Афанасьева приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в два миллиона рублей.

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