Двое подростков самовольно покинули Лозовскую специальную школу под Симферополем с разницей в один день. Их местонахождение сейчас устанавливает полиция, сообщает ДПСО «ПоискКрым».

Первой пропала Дарья Назюта 2009 года рождения. По имеющимся данным, девушка ушла из учреждения 10 августа. Её рост составляет около 165 сантиметров, у неё карие глаза и окрашенные в красный цвет волосы. В момент исчезновения Дарья была одета в белую футболку, синие джинсовые шорты и светлые шлёпанцы.

Полиция разыскивает двух подростков, ушедших из спецшколы под Симферополем. Фото © VK/ДПСО «ПоискКрым»

Позднее стало известно об уходе из той же спецшколы Максима Вельского 2008 года рождения. Его рост — около 170 сантиметров, у подростка карие глаза и рыжеватые вьющиеся волосы. На нём были белая футболка, тёмные шорты и тёмные шлёпанцы.

Полиция разыскивает двух подростков, ушедших из спецшколы под Симферополем. Фото © VK/ДПСО «ПоискКрым»

В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, сообщить информацию правоохранителям по номеру 102.

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