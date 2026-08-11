Звезда «Офиса» Люси Дэвис сообщила о неизлечимом раке груди

Британская актриса Люси Дэвис сообщила, что у неё диагностирован неизлечимый рак молочной железы четвёртой стадии. О болезни 53-летняя звезда сериала «Офис» рассказала в соцсетях. Daily Mail описывает полную историю.

Диагноз актрисе поставили около полутора лет назад. За это время опухоль дала метастазы в позвоночник, правое бедро и рёбра. По словам Дэвис, проводить химиотерапию уже слишком поздно.

Первым тревожным признаком стало едва заметное уплотнение в груди. Оно было настолько маленьким, что актриса поначалу сомневалась, стоит ли обращаться к врачу. Теперь она призвала поклонников не игнорировать даже незначительные изменения и своевременно проходить обследования.

Из-за сильных болей Дэвис трудно долго стоять и ходить. Иногда ей приходится пользоваться инвалидной коляской. Несмотря на тяжёлое состояние, актриса старается проводить оставшееся время как можно ярче.

Главной поддержкой для неё остаётся юмор. Дэвис попросила близких не относиться к ней как к тяжело больной и продолжать шутить вместе с ней. По словам артистки, она не боится смерти и спокойно принимает свой прогноз.

Дэвис намерена продолжать сниматься, пока ей позволяет здоровье, а также заниматься защитой животных. Актриса прославилась благодаря роли секретаря Дон Тинсли в британском «Офисе», а позднее появилась в фильме «Зомби по имени Шон», «Чудо-женщине» и сериале «Леденящие душу приключения Сабрины».

Life.ru рассказывал, что весной этого года звезда культовых «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл признался, что у него выявили рак. 66-летний актёр написал, что болезнь излечима, и назвал её «возможностью», не раскрывая подробностей. Предстоящее лето он хотел посвятить лечению, а затем вернуться к работе.