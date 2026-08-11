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Регион
11 августа, 19:27

Рубио: США пытаются вернуть осуждённого в России наёмника Хаббарда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Американские власти продолжают добиваться возвращения из России Стивена Хаббарда, который был осуждён по делу о наёмничестве. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, Вашингтон по-прежнему добивается возвращения всех остающихся в других странах американских граждан, включая Хаббарда. Соответствующее заявление Рубио сделал в соцсети X.

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Ранее госсекретарь США поблагодарил российскую сторону за освобождение американца Роберта Гилмана. Напомним, мужчина был задержан в Воронеже в 2022 году после нападения на сотрудника полиции. Впоследствии его также осудили за нападения на сотрудников ФСИН и следователя.

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Артём Гапоненко
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