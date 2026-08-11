Экс-чиновника Минобороны Таразевича обвинили в хищении на закупках консервов

Экс-главу продовольственного управления Минобороны полковника Виктора Таразевича обвинили в хищении бюджетных средств при поставках мясных консервов. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, пишет РИА «Новости».

По данным дела, уголовное преследование также ведётся в отношении генерального директора «Нармяспрома» Дмитрия Вислобокова, генерального директора ООО «МПК Селятино» Александра Барышкова, технолога этой компании Зои Грищук и Дмитрия Мизгира. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2024–2025 годах Баранов, Грищук, Мизгир и Таразевич при исполнении государственных контрактов обманом похитили бюджетные средства, выделенные Минобороны на закупку мясных консервов.

Размер причинённого государству ущерба, согласно материалам дела, составил не менее 700 млн рублей.

Ранее фигуранта дела о мошенничестве с продуктами для Минобороны РФ Дмитрия Мизгира этапировали из Белоруссии в Россию. До этого коммерсанта задержали сотрудники КГБ Белоруссии. Он находился в федеральном розыске.