В Московском регионе интенсивность ливней в 40 раз превысила норму

Московский регион за несколько часов получил почти месячный объём осадков – мощные ливни обрушились на столицу и Подмосковье. Интенсивность дождей в отдельные часы оказалась в десятки раз выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, всего за три часа в некоторых районах выпало до 12 мм осадков, что составляет около 15% от месячной нормы. Ветер при этом усиливался до 17 м/с.

«Интенсивность дождей в 40 раз превысила климатическую норму», – написал Тишковец в своём телеграм-канале.

Больше всего осадков зафиксировали в Волоколамске и на станции Подмосковная – по 12 мм. В Наро-Фоминске выпало 10 мм, в Красногорске и Можайске – по 8 мм, а в Ново-Иерусалиме и Толстопальцево – по 7 мм. В Москве сильнее всего дождь прошёл в районе Тушино, где за час выпало 7 мм осадков. В Тверской области ливни оказались ещё мощнее: на станции Торопец зафиксировали 27 мм – это больше трети месячного объёма.

Ранее Life.ru писал, что в Москве ожидается заметное похолодание после тёплого начала недели. Температура в столице может опуститься до +15…+17 градусов вместе с дождями и прохождением атмосферного фронта. При этом синоптики не исключают возвращения более комфортной погоды во второй половине августа – до +25 градусов.