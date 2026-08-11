В Грайворонском округе Белгородчины при атаке ВСУ погиб мирный житель

Ранее региональный оперативный штаб сообщил о гибели гражданского лица в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородской области. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, машина выгорела полностью. Кроме того, в посёлке повреждения получили ещё три автомобиля — по ним также пришлись удары дронов.