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11 августа, 20:38

В Грайворонском округе Белгородчины при атаке ВСУ погиб мирный житель

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

При атаке украинского FPV-дрона в Белгородской области погиб мирный житель. Тело мужчины обнаружили оперативные службы в селе Козинка Грайворонского округа, сообщил региональный оперативный штаб.

Точная дата происшествия пока устанавливается.

В оперативном штабе выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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В Белгороде после атаки БПЛА повреждения получили около 950 квартир

Ранее региональный оперативный штаб сообщил о гибели гражданского лица в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородской области. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, машина выгорела полностью. Кроме того, в посёлке повреждения получили ещё три автомобиля — по ним также пришлись удары дронов.

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Артём Гапоненко
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