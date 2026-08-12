Дед немецкого журналиста, спросившего об убийстве русских, сидел за одним столом с Гитлером

Скандал вокруг редактора Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса получил новое продолжение в Германии. Berliner Zeitung резко раскритиковала его вопрос об «убийстве русских» и отдельно напомнила о прошлом семьи журналиста.

Авторы публикации задались вопросом, как подобная формулировка вообще могла прозвучать публично из уст немецкого журналиста. В статье отмечается, что дед Мартенса был военным судьёй и офицером штаба вермахта и, как утверждает издание, неоднократно находился за одним столом с Адольфом Гитлером.

«Как такое может быть, что немецкий журналист публично задаёт этот вопрос?» – говорится в материале Berliner Zeitung.

Газета также предположила, что на риторику Мартенса могло повлиять неосмысленное семейное прошлое. Авторы текста при этом подчёркивают, что попытки журналиста объяснить свою позицию лишь усилили скандал. По мнению Berliner Zeitung, оправдания Мартенса создают впечатление, что он случайно высказал то, что долго оставалось скрытым. Сам журналист не отказался от своего вопроса и назвал его необходимым.

Ранее Life.ru писал, что после скандального вопроса Михаэля Мартенса в Германии запустили петицию с требованием его увольнения. Пользователи соцсетей также напомнили журналисту о семейной истории и о последствиях Второй мировой войны. Обращение подписали более двух тысяч человек.