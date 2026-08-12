Скульптуру Путина испортили спустя шесть часов после установки в датском Орхусе

Скульптура президента России Владимира Путина не продержалась и суток после установки в одном из парков датского города Орхус. Спустя всего шесть часов неизвестные спилили и украли голову бюста, сообщил телеканал TV2.

Скульптуру российского лидера Дании подарила радиостанция Radio4 в рамках необычного проекта. Всего стране передали бюсты пяти влиятельных и обсуждаемых людей в мире — помимо Путина среди них оказались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, телезвезда Ким Кардашьян и американский предприниматель Илон Маск.

Однако именно скульптура Путина стала первой жертвой вандалов. По данным телеканала, неизвестные отрезали голову бюста и унесли её с собой.

Сотрудники Radio4 сейчас пытаются установить местонахождение пропавшей части скульптуры. Кто стоит за произошедшим и по каким мотивам был совершён акт вандализма, пока неизвестно.

Ранее в армянском Гюмри неизвестные повредили мемориал «Мать Армения», посвящённый городам-героям Великой Отечественной войны. Сорванные позолоченные буквы позже нашли в мусорных контейнерах на территории комплекса.