Бассейн не наполнить, газон не полить: Бельгия ограничила расход воды
В Бельгии из-за рекордной засухи будут штрафовать за полив газона
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В Бельгии начали штрафовать жителей за чрезмерный расход воды на фоне рекордной засухи. В коммуне Шиме на юге страны полив газонов и наполнение бассейнов теперь может обернуться штрафом в €350, сообщает телеканал RTL.
Ограничения связаны с продолжительной засухой, которая сохраняется в регионе с начала лета. По словам бургомистра Шиме Танги Дарденна, уровень грунтовых вод на юге Бельгии опустился до рекордно низких значений.
Подобные ограничения уже действуют в десяти коммунах страны. Однако в Шиме ситуация оказалась особенно напряжённой, поэтому местные власти решили установить высокий штраф за чрезмерное использование воды.
Запрет распространяется на полив газонов и наполнение любых резервуаров, которые не являются необходимыми для жизни, включая частные бассейны. Ограничения будут действовать до 31 августа.
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