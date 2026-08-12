Доверился ИИ и лишился урожая: Чат-бот погубил кунжут китайского фермера на 10 гектарах

Китайский фермер лишился почти всего урожая кунжута на площади около 10 гектаров после того, как решил доверить борьбу с сорняками искусственному интеллекту. Чат-бот предложил мужчине схему обработки химическими препаратами, после применения которой начали погибать и сами посевы, пишет Ctwant.

Фермер по фамилии Ву из провинции Аньхой пользовался ИИ около года. Сначала он относился к подсказкам системы с осторожностью, но постепенно начал применять их в работе, спрашивая о сроках сельхозработ, удобрениях и пестицидах.

В прошлом месяце мужчина попросил чат-бот подобрать средства против сорняков и вредителей на кунжутном поле. Получив комбинацию из нескольких препаратов, он не стал дополнительно консультироваться с агрономом и обработал растения по предложенной схеме.

Последствия проявились уже на следующий день. Вместе с сорняками начал массово погибать и кунжут, а Ву вновь обратился к ИИ, пытаясь выяснить причину случившегося. Тогда система указала, что один из ранее предложенных ею гербицидов мог оказаться губительным для культуры. Местные специалисты впоследствии подтвердили: препарат рассчитан главным образом на борьбу с широколиственными сорняками на соевых полях и не предназначен для сплошной обработки кунжута. Неправильное применение такого средства способно вызвать фитотоксичность и уничтожить растения. В результате фермер потерял почти весь урожай на десяти гектарах.

Ву посетовал, что чат-бот недостаточно ясно предупредил его о возможном риске. При этом сам сервис сообщал пользователю, что ответы ИИ могут содержать ошибки и требуют дополнительной проверки, однако мужчина признался, что прежде не обращал внимания на это предупреждение.

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