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12 августа, 01:06

От линии фронта до глубокого тыла: Как изменилась российская авиация за время СВО

Кобылаш: ВВС России научились эффективно поражать ракеты и беспилотники

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские Военно-воздушные силы за время СВО вышли на качественно новый уровень и теперь способны эффективно уничтожать в воздухе крылатые ракеты и беспилотники. О новых возможностях боевой авиации рассказал командующий ВВС России генерал-полковник Сергей Кобылаш в интервью газете «Красная звезда», приуроченном ко Дню ВВС 12 августа.

По его словам, проведение спецоперации заметно ускорило развитие отечественной авиационной техники и средств поражения. Изменились как возможности борьбы с воздушными целями, так и дальность применения высокоточного вооружения.

Российская авиация также получила возможность применять высокоточное оружие не только в тактической зоне. Теперь удары могут наноситься в глубине территории противника – по районам, для поражения которых раньше требовалось применение крылатых ракет дальней авиации и флота.

Командующий связал достигнутый результат со слаженной работой органов управления, войск, военной науки, предприятий ОПК и испытательных комплексов. Новые и модернизированные средства поражения проверяются непосредственно в боевой обстановке, после чего полученный опыт оперативно внедряется.

Основу ВВС составляют ракетоносцы и бомбардировщики дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, многофункциональные Су-35С и Су-30СМ поколения 4++, а также Су-34М, обеспечивающие авиационную поддержку войск.

Отдельно Кобылаш выделил истребитель пятого поколения Су-57. По словам генерал-полковника, эта машина играет ключевую роль в завоевании превосходства в воздухе, а её аналогов в серийном производстве у современных мировых авиастроительных компаний нет.

В поддержке наземных подразделений и борьбе с вражескими беспилотниками активно задействуются современные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ. Стратегическую мобильность российских войск, в свою очередь, обеспечивают военно-транспортные Ил-76.

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Ранее Life.ru писал, что российская боевая авиация удостоилась первого места среди сильнейших в Европе. Авторы рейтинга оценили парк РФ более чем в 900 боевых машин и отдельно отметили Су-30, Су-35, Су-34 и истребитель пятого поколения Су-57. По оценке издания, российские ВКС остаются на европейском континенте «вне конкуренции».

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Юния Ларсон
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